Московская канатная дорога перейдет на летний график работы с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская канатная дорога переходит на летний график работы с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте спортивного комплекса "Воробьевы горы".

"Друзья, обратите внимание, что с 1 апреля мы переходим на летний режим работы", – говорится в материале.

Так, по понедельникам канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг аттракцион будет открыт с 11:00 до 22:00, в пятницу – с 11:00 до 23:00.

Кроме того, в субботу и праздничные дни посетители смогут совершить воздушную прогулку с 10:00 до 23:00, а в воскресенье – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с 1 апреля. Теперь посетить зоосад можно будет с 09:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00.