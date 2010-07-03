Участок фиолетовой ветки заменят 18 автобусных маршрутов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В дни закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиры смогут бесплатно воспользоваться четырьмя компенсационными и 14 регулярными маршрутами наземного транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы маршрутов КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4 будут курсировать между станциями закрытого участка с минимальными интервалами. Еще 11 автобусных и три троллейбусных маршрута будут работать в усиленном режиме.

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закроют с 6 по 10 апреля включительно. Это вынужденная мера в связи с со строительством Некрасовской линии метро

Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: они пересекутся в районе станции метро "Лермонтовский проспект". Ее протяженность составит более 17 километров, первых пассажиров линия примет в конце 2018 года.

Ранее сообщалось, что автобусы "КМ1" поедут от "Котельников" до "Пролетарской" по Волгоградскому проспекту, "КМ2" – от "Жулебино" до "Таганской" по Рязанскому проспекту, "КМ3" – от "Выхино" до "Текстильщиков" вдоль линии метро, а "КМ4" – от "Выхино" до платформы Вешняки.

Кроме того, бесплатными станут регулярные автобусы "м7", "м27", "м89", "т26", "т63", №51, №247, №792, №849, №884, №885 и троллейбусы №27, №64, №74.