Самолет из Москвы не смог выпустить шасси при посадке в Будапеште

Экипаж лайнера Airbus одной из российских авиакомпаний обнаружил проблему при заходе на посадку в аэропорту Будапешта. Самолет приземлился лишь после срабатывания аварийной системы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.
Инцидент произошел вечером в субботу, 30 марта. Рейс проходил по маршруту Москва – Будапешт.
"Экипаж дважды пытался выпустить шасси. Оба раза оказались безуспешными", – рассказал собеседник агентства. Посадить воздушное судно удалось лишь с третьей попытки, когда командир активировал аварийные системы.
Информации о пострадавших не поступало. Самолет отстранили от дальнейших полетов для определения причин произошедшего.
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