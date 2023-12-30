Обновление подвижного состава завершили на Калужско-Рижской линии метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Обновление подвижного состава завершили на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Калужско-Рижская линия является одной из самых популярных с одними из самых коротких интервалов между поездами, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы прошлого поколения, не отвечающие современным требованиям, курсировали по ней до 2018 года, подчеркнул он. Сейчас на линии есть только современные поезда.

В департаменте отметили, что все составы оборудовали мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха, информационными табло со списком следующих станций, широкими дверьми с противозажатием пассажиров.

Помимо этого, "Москва-2020" и "Москва" обладают USB-разъемами для зарядки телефонов и сквозным проходом сквозь весь состав.

"За счет новых поставок российских вагонов мы завершили программу обновления на Калужско-Рижской линии. Теперь все пассажиры совершают поездки только в поездах современных серий", – отметил заммэра.

Задачей ведомства он назвал сделать поездки по всем линиям метро максимально удобными и комфортными, она продолжает реализовываться. В 2024 году по поручению Сергей Собянина планируется обновление на Замоскворецкой линии, заключил Ликсутов.

Ранее была открыта новая подземная пересадка между станциями московского метрополитена "Каховская" и "Севастопольская". Благодаря дополнительному переходу между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ пересадка для пассажиров станет еще удобнее и быстрее.

Также территорию возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы благоустроили. Рабочие создали удобные подъезды и подходы, привели в порядок территорию перед Владимирской церковью-часовней.

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