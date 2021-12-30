Трамваи задерживаются на Строгинском мосту

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

На Строгинском мосту из-за технических неполадок задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 30. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что в связи с этим пришлось временно изменить маршруты. Вместо трамваев для пассажиров на данный момент доступны автобусы.

В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее возникли трудности в движении трамваев маршрутов № 7 и 50 на улице Дурова. Это произошло из-за повреждения контактной сети. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что ее повредил грузовой автомобиль.