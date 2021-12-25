Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам, как сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На Открытом шоссе по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 13, 36. Маршруты временно изменены", – уточнили в Дептрансе.

Согласно информации ведомства, по маршрутам трамваев временно работают автобусы. Для проезда по Открытому шоссе также можно воспользоваться автобусом №3.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы активно занимаются уборкой последствий снегопада. Специализированная техника работает на дорогах, тротуарах и во дорах.