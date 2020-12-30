Транспорт Подмосковья в новогодние праздники будет работать по графику выходных

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В новогодние праздники общественный транспорт Подмосковья будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В преддверии новогодних праздников рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. В четверг, 31 декабря, автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по обычному графику рабочего дня. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. С расписанием маршрутов можно ознакомиться в автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 31 декабря пригородные электрички будут ходить по расписанию пятницы, с 1 по 9 января – по расписанию субботы, 10 января – по расписанию воскресенья. Кроме того, в Новый год и на Рождество поезда будут ходить дольше для удобства пассажиров.

Кроме того, линии МЦД-1 и МЦД-2 в Новый год и Рождество будут действовать по продленному графику с дополнительными ночными поездами. С конечных станций диаметров пассажиры смогут уехать до 2:00. На МЦД-1 со станции Одинцово последний поезд в направлении Лобни уедет в 3:50, с Лобни – в 1:58. На МЦД-2 последняя электричка от станции Нахабино уйдет в 1:51, от станции Подольск – в 1:55.

Как сообщалось, с 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров. Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.