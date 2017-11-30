Северный вестибюль станции метро "Петровско-Разумовская" открыли

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Северный вестибюль станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки открыли для входа и выхода пассажиров с 9:56.

Станция работает в штатном режиме, сообщает Московское метро в микроблоге в Twitter.

Ранее по техническим причинам северный вестибюль закрывали. Для входа и выхода пассажиры должны были пользоваться южным вестибюлем.