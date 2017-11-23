Один из выходов станции метро "Полежаевская" закроют на ремонт

23 ноября, 19:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Один из выходов станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на ремонт с 24 ноября. Он ведет на нечетную сторону Хорошевского шоссе. Ремонтные работы закончатся в феврале 2018 года.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, выход к улице Куусинена и на четную сторону Хорошевского шоссе будет открыт.
Чтобы не было очередей, турникеты переместят на один метр ближе к дверям. На станции также будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что планируется отремонтировать фасад станции метро "Спортивная" до конца этого года. При этом входы и выходы на станцию закрывать не будут.
Во время ремонта облицовку фасада северного вестибюля очистят от старой краски, а затем покроют специальным составом. Он защитит поверхность от воздействия окружающей среды. Кроме того, рабочие отреставрируют в вестибюлях двери и заменят светильники.
Всего ремонт в этом году проведут в вестибюлях 17 станций подземки.
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