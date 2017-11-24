Переход от метро "Театральная" на Никольскую улицу реконструируют

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Столичный департамент строительства объявил конкурс на реконструкцию перехода от станции метро "Театральная" на улице Никольская.

"К работам мы планируем приступить в начале следующего года, а завершить − в 2019 году. В бюджете города на реконструкцию перехода предусмотрено около 300 миллионов рублей", − рассказал глава департамента Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что работы будут проводиться в два этапа. Длина перехода составляет 93,5 метра, при этом прохожая часть – 56,7 метра. В ходе реконструкции будут демонтированы конструкции недостроенного ранее под ним торгового центра.

Ранее сообщалось, что выход из вестибюля станции метро "Полежаевская" на нечетную сторону Хорошевского шоссе закроется с 24 ноября. Как сообщили в руководстве подземки, это связано с проведением работ по реконструкции западного вестибюля и подуличного пешеходного перехода, прилегающего к станции. В город можно подняться через выход, ведущий на улицу Куусинена.

В Адресную инвестиционную программу столицы до 2020 года включено строительство 38 пешеходных переходов.