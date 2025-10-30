Зарядки для электромобилей появятся еще на 11 заправках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарядные станции для электромобилей разместят на 11 заправках в 7 округах Москвы. Об этом заявила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Больше всего на западе – три, на юге и юго-востоке – по две, по одной – на севере, северо-западе и юго-западе Москвы, а также в Зеленограде", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Соловьева добавила, что такое решение направлено на развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта. Благодаря зарядным станциям в городе будет комфортнее пользоваться электромобилями.

Арендаторы могут устанавливать зарядные станции на городских земельных участках с 2023 года. Соглашение заключается после одобрения заявки специальной межведомственной комиссией.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Сегодня число владельцев электромобилей в столице превышает 17 тысяч", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас в городе работает более 350 таких станций, а к 2030 году еще 350 должны появиться на АЗС.

Ранее Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей. Мэр отметил, что рассчитывает на активность частных инвесторов. Город готов компенсировать до 50% затрат на их установку, но не более 2 миллионов рублей за одну станцию.