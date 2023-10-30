30 октября, 11:14Транспорт
Движение поездов восстановили на участке Быково – Люберцы Казанского направления МЖД
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов восстановлено на участке Быково – Люберцы Казанского направления Московской железной дороги. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.
Как уточняется в публикации, движение удалось восстановить в 10:46.
"Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения электричек Казанского направления и МЦД-3", – отмечается в сообщении.
Утром в понедельник, 30 октября, пассажиров предупредили о затруднении движения поездов Казанского направления в Москву и МЦД-3 в сторону Крюкова.
До этого сообщалось, что в длинные ноябрьские выходные ЦППК совместно с МЖД изменит расписание электричек. Так, 3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Кроме того, планируется запустить дополнительные поезда.
Более 100 вариантов пересадок доступно пассажирам четырех МЦД
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