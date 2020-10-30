Дептранс назвал основные причины аварий на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

МКАД является самой аварийной магистралью в городе, ежедневно там происходит в среднем по два ДТП, сообщает Дептранс Москвы в Telegram.

Самыми распространенными причинами аварий являются невнимательность при перестроении и несоблюдение дистанции, отметили в ведомстве.

"За этот год из-за неправильного перестроения случилось 117 аварий, из-за нарушения допустимого расстояния – 228", – говорится в сообщении.

В пятницу, 30 октября, на МКАД водитель не справился с управлением при перестроении. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы.