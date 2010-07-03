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13:30

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится

транспорт общество

13:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 3 по 9 октября изменится расписание аэроэкспрессов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Корректировки вводятся из-за плановых работ, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 3 по 9 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. В ночь с 3 на 4, с 7 на 8, с 8 на 9 октября будут отменены поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 22:00, 23:30, 0:01, 5:30, 6:00, а также поезда "Аэроэкспресс", следующие из Шереметьево в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию", – сказано в сообщении.

Пассажиров просят ознакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они появятся на маршруте в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.

Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов.

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транспорт общество

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