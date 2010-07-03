"Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов в августе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Часть аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево отменят 3 и 4 августа. Вместо них будут ездить автобусы, сообщает пресс-служба компании.

Это связано с плановыми ремонтными работами на железной дороге. Изменения действительны с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа.

Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11:40 до 22:00 с интервалом 10 минут в субботу. В воскресенье отправление назначат на 5:30, 6:00, 6:30, 7:00 и далее с 7:10 до 15:00 каждые 10 минут.

Выезжать транспорт будет от площади Тверская застава, прибывать – к терминалу F, зоне вылета. Для посадки нужно приобрести билет по тарифу "компенсационный" в кассе или у мобильного кассира в день поездки.

Перемены в графике также ожидаются в ночь с 1 на 2 августа, со 2 на 3 августа, с 5 на 6 августа, с 6 на 7 августа. Будут отменены аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 22:30, 23:30, 5:30 и 6:00, в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 7:00.