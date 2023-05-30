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В России отзывают 142 автомобиля Jeep Wrangler. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с февраля 2020 года с VIN-кодами согласно приложению", – отметили в ведомстве.

Причиной отзыва этих автомобилей стала рама, имеющая неиспользуемую шпильку, которая при ДТП может задеть топливный бак. При этих условиях в автомобиле возможно появление утечки топлива.

После отзыва автомобилей специалисты осмотрят рамы. При необходимости неиспользуемые шпильки будут ликвидированы.

АО "ЭФСИЭЙ РУС" проинформирует водителей через рассылку писем или по телефону о предоставлении автомобиля для ремонта. Все работы будут осуществляться для автомобилистов бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 8 тысяч автомобилей Lexus отзывают в РФ. Отзывались автомобили, в которых находится устройство контроля улавливания паров топлива. На всех машинах специалисты планировали провести замену вентиляционной трубки топливного бака в сборе.

