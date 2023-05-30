Москвичей предупредили о восьмибалльных заторах в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В вечерний час пик во вторник, 30 мая, на столичных дорогах ожидаются заторы до восьми баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на прогноз Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сейчас затруднено движение на Москворецкой набережной, Садовом кольце в районе Садовой-Кудринской улицы, Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал", – говорится в сообщении.

Вечером водителям будет сложно продвинуться по центральным магистралям столицы, в том числе по Садовому кольцу, ТТК и МКАД. В связи с этим москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Вместе с тем в ведомстве напомнили о необходимости следить за дорогой и не отвлекаться на телефон и посторонние вещи, находясь за рулем.

До этого в утренний час пик было ограничено движение по улице Удальцова на юго-западе Москвы. Автомобилисты не могли проехать на участке от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Позже движение восстановили.

