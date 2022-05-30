Запуск поездов "Аэроэкспресс" в терминалы В и С Шереметьево перенесли на 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запуск поездов "Аэроэкспресс" до терминалов В и С московского аэропорта Шереметьево перенесен на 1 июня, сообщается в телеграм-канале авиаузла.

"Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездки", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новый железнодорожный терминал откроется в столичном аэропорту Шереметьево 31 мая. Аэроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С.

