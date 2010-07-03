Расписание электричек Белорусского направления изменится до 3 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Белорусского направления Московской железной дороги изменится с 31 мая до 3 июня из-за работ по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Работы ведут по организации ускоренного движения на участке Москва – Одинцово, чтобы увеличить пропускную способность и количество электричек, в том числе на маршруте МЦД-1 Одинцово – Лобня.

На станции Кунцево-1 и перегоне Фили – Кунцево-1 проведут работы по переключению первого главного пути. Технологические "окна" назначены с 19:00 31 мая до 7:00 3 июня.

Работы будут вести круглосуточно. При этом на период работ пропуск поездов на участке Фили – Кунцево-1 диспетчеры организуют по соседним путям.

Отмечается, что поезда не будут останавливаться на станциях: Жаворонки, Здравница, Пионерская, Перхушково, Отрадное, Баковка, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Фили, Беговая и Тестовская.

Кроме того, внесены изменения в расписание электричек курсирующих между Москвой и Одинцово, а также электропоездов Усовской ветки.

Кроме того, 31 мая и 1–2 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления. Расписание скорректировано в связи с ремонтными работами.

Корректировки коснутся остановочных пунктов Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Булатниково, Чертаново, Коломенская, Нижние и Верхние котлы, ЗИЛ, Ленинская, Калинина, Расторгуево.