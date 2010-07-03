Началась продажа билетов на автобусные рейсы Винница – Москва

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Открылась продажа билетов на автобусные рейсы из Винницы (Украина) в Москву с прибытием на автостанцию "Теплый Стан", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в "Мосгортрансе", автобус будет отправляться на маршрут раз в четыре дня в 7:30. Перевозчиком назван ФЛП Черский И.К.

Стоимость проезда для взрослых составляет 2 тысячи рублей, для детей до 12 лет – 1 тысячу рублей. Приобрести билеты на рейсы можно в кассах автостанций или на сайте Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса № 614 в районе станции метро "Пятницкое шоссе" изменится. Автобусы будут курсировать от Рождествена по Муравской улице до новой конечной остановки "Мир Митина".

