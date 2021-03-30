Завершена проходка последнего тоннеля на южном участке БКЛ метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Проходку последнего тоннеля на южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" закончили. Об этом заявили представители Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Пройденный тоннель между "Зюзино" и "Воронцовской" стал завершающим на южном участке БКЛ, всего на этом участке было пройдено 8,9 километра однопутных тоннелей при помощи шестиметровых тоннелепроходческих щитов", – говорится в заявлении Бочкарева.
Как отметил заммэра, летом этого года намерены закончить проходку всех тоннелей на БКЛ. До конца текущего года, как ожидается, завершат строительство южного участка Большой кольцевой линии.
Благодаря открытию новых станций улучшится транспортное обслуживание сразу нескольких районов города, в которых живет свыше 500 тысяч человек. По словам гендиректора "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, проходка левого перегонного тоннеля велась при помощи шестиметрового тоннелепроходческого комплекса Herrenknecht S-218 "Наталия". Он подчеркнул, что демонтаж ТПМК будет осуществляться в два этапа.
Ранее говорилось, что станцию метро "Терехово" могут достроить в этом году. Через пару месяцев планируется приступить к оснащению самой станции инженерными системами.
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