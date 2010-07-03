Два рейса из Москвы в Омск задержаны из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задерживаются рейсы в Омск. Причина – сильный туман в пункте назначения.

"Из-за тумана задержаны рейсы "Аэрофлота" и "Уральских" авиалиний из Москвы", – цитирует ТАСС представителя справочной аэропорта Омск-Центральный.

В итоге рейсы СУ1762 и У6387 задержаны на 5 и 4 часа соответственно.

По данным на утро субботы, 30 марта, 18 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Согласно его данным, во Внукове три рейса задержаны и два отменены, в Домодедове три рейса задержаны и восемь отменены, в Шереметьево два рейса задерживаются.