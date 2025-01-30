Сбой в системе управления воздушным движением Бельгии устранен

Фото: ТАСС/Zuma

Технический сбой в системе управления воздушным движением Бельгии Skeyes устранен, сообщает агентство Belga со ссылкой на представителя компании Курта Вервиллигена.

"Система вновь работает и стабильна. Воздушное движение может постепенно возобновляться", – подчеркнул пресс-секретарь Skeyes.

По информации агентства, система начала исправно работать примерно в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

При этом ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации Брюсселя сообщает, что ограничение полетов в воздушном пространстве Бельгии может продлиться до 22:30 по местному времени (00:30 31 января по московскому времени. – Прим. ред.).

Между тем издание Soir сообщило, что причиной сбоя, приведшего к временному закрытию воздушного пространства, стал отказ главного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac).

30 января Бельгия закрыла свое воздушное пространство из-за сбоя в компьютерной системе компании Skeyes, отвечающей за контроль бельгийского воздушного пространства и аэронавигационную инфраструктуру.

Все самолеты, находившиеся под контролем Skeyes, были перенаправлены в соседние страны. Это было сделано безопасно с использованием резервной системы, уточнил Вервиллиген.