Центр "Сколково" может полностью перейти на электромобили

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Инновационный центр "Сколково" планирует полностью отказаться от бензинового транспорта и перейти на электромобили к 2025–2027 годам. Об это сообщил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"По градостроительному плану центра "Сколково" в перспективе должна стать территорией безбензинового транспорта, только электротранспорт. Поэтому, так как внешняя среда еще не совсем готова к этому, в градостроительный план внесено значимое количество перехватывающих парковок, и мы придерживаемся этого градостроительного плана. На территории у нас будет разрешен только электротранспорт", – сказал Каем Агентству "Москва".

Он выразил мнение, что к 2025–2027 годам значительное количество транспорта на улицах города будет с электрическим или гибридным приводами.

"Думаю, что в течение следующих пяти лет самые крупные компании выпустят на рынок электрические машины", – сказал Каем.

Ранее компания Tesla представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. Машина получила угловатый и футуристический дизайн.

По словам Илона Маска, внешний вид пикапа напоминает "бронированную машину пехоты из будущего". Дизайн автомобиля сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию". По функциональным особенностям новинка близка к бензиновой модели Ford F-150. Минимальная цена новой модели будет составлять порядка 40 тысяч долларов.

