В Домодедово сообщили об усиленной готовности аэропорта к работе в праздники

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Аэропорт Домодедово готов к работе в период высоких нагрузок, а именно в праздничные дни. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.

Уточняется, что у аэропорта есть все необходимое оборудование для обеспечения бесперебойной работы на прилет и вылет пассажиров. При этом в заявлении "Домодедово" сказано, что все службы воздушной гавани переведены в усиленный режим.

"Новогодние каникулы – традиционно высокий сезон для авиатранспортной отрасли", – отметили в пресс-службе.

В связи с этим москвичам и гостям столицы посоветовали заранее приезжать в аэропорт из-за загруженности на дорогах в период праздников. Также представители Домодедово порекомендовали следить за датой и временем прилета и вылета рейсов на сайте или в приложении воздушной гавани.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" порекомендовала москвичам и гостям столицы заранее приезжать в международный аэропорт Шереметьево в связи с праздниками. Так, в заявлении авиакомпании уточняется, что по причине большой нагрузки на службы Шереметьево, необходимо приезжать в аэропорт минимум за 3 часа до времени завершения регистрации на рейс.



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