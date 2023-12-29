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29 декабря, 11:45

Транспорт

В Домодедово сообщили об усиленной готовности аэропорта к работе в праздники

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аэропорт Домодедово готов к работе в период высоких нагрузок, а именно в праздничные дни. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.

Уточняется, что у аэропорта есть все необходимое оборудование для обеспечения бесперебойной работы на прилет и вылет пассажиров. При этом в заявлении "Домодедово" сказано, что все службы воздушной гавани переведены в усиленный режим.

"Новогодние каникулы – традиционно высокий сезон для авиатранспортной отрасли", – отметили в пресс-службе.

В связи с этим москвичам и гостям столицы посоветовали заранее приезжать в аэропорт из-за загруженности на дорогах в период праздников. Также представители Домодедово порекомендовали следить за датой и временем прилета и вылета рейсов на сайте или в приложении воздушной гавани.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" порекомендовала москвичам и гостям столицы заранее приезжать в международный аэропорт Шереметьево в связи с праздниками. Так, в заявлении авиакомпании уточняется, что по причине большой нагрузки на службы Шереметьево, необходимо приезжать в аэропорт минимум за 3 часа до времени завершения регистрации на рейс.

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