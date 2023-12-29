В "Аэрофлоте" посоветовали приезжать в Шереметьево заранее из-за праздников

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Авиакомпания "Аэрофлот" порекомендовала москвичам и гостям столицы заранее приезжать в международный аэропорт Шереметьево в связи с праздниками. Об этом сказано в сообщении компании в телеграм-канале.

Так, в заявлении авиакомпании уточняется, что по причине большой нагрузки на службы Шереметьево, необходимо приезжать в аэропорт минимум за 3 часа до времени завершения регистрации на рейс.

При этом в "Аэрофлоте" предупредили, что в терминалах Шереметьево B и C регистрация на рейсы начинается за шесть часов и заканчивается за 40 минут до вылета самолета.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что пассажиры могут пройти регистрацию онлайн, которая открывается за 24 часа и заканчивается за 45 минут до вылета.

Ранее сообщалось, что самым загруженным днем в столичных аэропортах станет 30 декабря. По результатам исследования, в этот день московские аэропорты ожидают на 70% больше пассажиров, чем в обычные дни декабря. При этом 43% вылетов запланировано из Шереметьево. Вторым по загруженности стал Внуково – 31% вылетов.



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