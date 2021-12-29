Дополнительный пассажирский павильон открылся на станции Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На станции Домодедово Павелецкого направления МЖД открылся дополнительный павильон для пассажиров, сообщили в пресс-службе магистрали.

"Сегодня на станции Домодедово открылся дополнительный павильон, где созданы комфортные условия для пассажиров. В нем Центральная пригородная пассажирская компания разместила девять турникетов к имеющимся 16 в первом павильоне. Это позволит разделить пассажиропотоки и увеличить пропускную способность на станции", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на территории станции около вокзала создали большое пространство, где разместили торговые точки, наземную парковку на 70 машино-мест, а также сделали камеры видеонаблюдения и установили систему водоотведения.

В рамках благоустройства на транзитной территории между двумя турникетными павильонами сделали пешеходную зону также с торговыми объектами, положили тротуарную плитку, обустроили светодиодное уличное освещение.

В ходе работ по благоустройству территории специалисты высадили липы, декоративный можжевельник и горную лаванду, а для отдыха установили лавочки и велопарковку.

В пресс-службе отметили, что каждый день станцией Домодедово пользуются порядка 21,5 тысячи пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году приведут в порядок территорию рядом с Волоколамским шоссе. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Саму трассу недавно реконструировали, теперь из нее хотят сделать "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами. Также займутся парками и другими местами для прогулок.