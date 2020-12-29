В московском метро появились новогодние "Тройки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском метро выпустили новогодние карты "Тройка". На них изображено имбирное печенье в форме человечков, домиков, новогодних елок и праздничных шаров, сообщает пресс-служба Дептранса.

Купить их можно в интернет-магазине столичной подземки, на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро.

Накануне в кассах метро появились праздничные "Единые" билеты. На них размещены поздравления.

Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.

Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.