Пропуска для въезда грузовиков в Москву перестанут выдавать с 1 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы грузовиков должны оформить пропуск для въезда в Москву до Нового года. С 1 по 8 января услуга предоставляться не будет, передает портал мэра и правительства столицы.

Грузовым автомобилям грузоподъемностью более одной тонны запрещено передвигаться днем в центре города и по Третьему транспортному кольцу без специального разрешения.

Для грузовиков тяжелее 12 тонн не разрешены въезд в столицу и движение в дневное время по территории города, ограниченной МКАД и непосредственно по ней.

Ограничения действуют с 06:00 до 22:00 и распространяются на весь грузовой автотранспорт независимо от места его регистрации, формы собственности и целевого назначения.

С 1 августа новые правила проезда грузовиков массой более 2,5 тонны начали действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД.

Теперь для того, чтобы попасть в жилую зону, грузовым автомобилям требуются документы, подтверждающие обоснованность въезда.