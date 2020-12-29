Пропуска для въезда грузовиков в Москву перестанут выдавать с 1 по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владельцы грузовиков должны оформить пропуск для въезда в Москву до Нового года. С 1 по 8 января услуга предоставляться не будет, передает портал мэра и правительства столицы.
Грузовым автомобилям грузоподъемностью более одной тонны запрещено передвигаться днем в центре города и по Третьему транспортному кольцу без специального разрешения.
Для грузовиков тяжелее 12 тонн не разрешены въезд в столицу и движение в дневное время по территории города, ограниченной МКАД и непосредственно по ней.
Ограничения действуют с 06:00 до 22:00 и распространяются на весь грузовой автотранспорт независимо от места его регистрации, формы собственности и целевого назначения.
С 1 августа новые правила проезда грузовиков массой более 2,5 тонны начали действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД.
Теперь для того, чтобы попасть в жилую зону, грузовым автомобилям требуются документы, подтверждающие обоснованность въезда.
"Интервью": Ансар Арифуллин – о "грузовом каркасе" столицы
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