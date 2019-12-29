Парковки на территории 17 столичных больниц обновили с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковочное пространство на территории 17 столичных больниц обновили в 2019 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что изменения были проведены для удобства пациентов и их родственников. Теперь перед въездом на территорию каждой больницы есть информационный стенд, который позволяет сориентироваться, как подъехать к нужному приемному отделению и где оставить автомобиль

При создании парковок специалисты учитывали расположение зданий и зеленых насаждений, наличие на территории медучреждения роддома или травмпункта, а также подъездных маршрутов. Основным условием являлась возможность близко подъезжать к приемному отделению, если нужна экстренная помощь.

Все места были разделены на цели пребывания. Так, есть места для плановой госпитализации, для посещения или выписки пациентов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих въезд на территорию свободный.

Теперь оставить автомобиль стало удобнее на территориях больницы № 15 имени Филатова, больницы имени Вересаева, больницы имени Иноземцева, детской больницы № 9 имени Сперанского, больницы имени Спасокукоцкого, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, больницы имени Кончаловского, городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича.

Благоустройство парковочного пространства прошло на территориях больницы имени Виноградова, городской клинической больницы № 13, больницы имени Ворохобова, городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, больницы имени Плетнева, городской клинической больницы № 17, а также на территориях больницы имени Филатова, больницы имени Башляевой и детской городской клинической больницы святого Владимира.

За каждой из них следят специальные сотрудники, которые имеют соответствующую инструкцию по въезду пацеинтов и их близких.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начали обустраивать специальные парковки около городских медицинских учреждений. Он пояснил, что городские власти занимаются вопросом организации стоянок там, где это возможно.

