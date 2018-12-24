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12:58

Парковки около городских медучреждений начали обустраивать в Москве

транспорт

12:58

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве начали обустраивать специальные парковки около городских медицинских учреждений. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. Занимаемся вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно", – написал мэр.

Собянин рассказал об открытии парковки у Морозовской больницы

Подробнее о правилах въезда и парковки на территории Морозовской детской городской клинической больницы можно узнать на сайте медучреждения.

В ноябре для горожан стал доступен сервис по отображению парковочных мест у социальных объектов. Он доступен на сайте Московского парковочного пространства и в мобильном приложении "Парковки Москвы".

На карте представлены сведения о количестве мест на парковке и условиях проезда. Кроме того, парковки у больниц, поликлиник и медицинских центров обозначаются специальным значком. Платные парковки и места для людей с инвалидностью отображены на карте и без выбора фильтра. По мнению специалистов, сервис позволит автомобилистам лучше спланировать свой маршрут и заранее выбрать удобные места для парковки.

транспорт

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