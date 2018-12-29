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13:32

С 1 января изменится стоимость проезда в подмосковных автобусах

транспорт

13:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 января 2019 года изменится стоимость проезда в автобусах Московской области. Об этом сообщает ГУП "Мострансавто".

Стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах по карте "Стрелка" будет стоить 34 рубля 43 копейки (сейчас – 32,92 рубля), с 11 по 20 поездки – 32 рубля 2 копейки (сейчас – 30,62 копейки). При наличном расчете стоимость поездки составит 53 рубля. Для студентов первые 35 поездок будут стоить 17 рублей 22 копейки, начиная с 36-й – 34 копейки.

Провоз багажа в городском сообщении обойдется в 34 рубля, в пригородном сообщении будет зависеть от расстояния – от 34 до 102 рублей. Полный список тарифов опубликован на сайте карты "Стрелка".

Также с 1 января повышается стоимость проезда на московском общественном транспорте. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте вырастет на 2 рубля до 38 рублей, "Единый" билет на 60 поездок будет стоить 1900 рублей вместо 1765 рублей. Стоимость проезда в пригородных электропоездах в пределах Москвы с 1 января также вырастет на два рубля до 36 рублей.

транспорт

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