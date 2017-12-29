Названа самая популярная станция МЦК в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Станция Площадь Гагарина пользовалась наибольшей популярностью на МЦК в 2017 году. Ее пассажирами стали свыше 10,5 миллиона человек. Станция востребована благодаря короткому переходу на станцию "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро.
На втором месте – Ботанический Сад, на третьем – Балтийская, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первой воспользовались 6,7 миллиона пассажиров, второй – пять миллионов, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Движение по МЦК запустили в сентябре 2016 года. За это время ежесуточный пассажиропоток вырос почти в два раза: в 2017-м им пользовались примерно 420 тысяч человек в сутки, тогда как в прошлом году – около 200 тысяч. Всего за время работы поезда МЦК перевезли более 136 миллионов пассажиров. С 2018 года станции продолжат интегрировать с радиальными дорожными направлениями Московского транспортного узла.
МЦК, как и метро и наиболее востребованные наземные маршруты, будет работать всю новогоднюю ночь. Работу всего городского транспорта в праздники обеспечат свыше 92 тысяч сотрудников Транспортного комплекса Москвы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: