Названа самая популярная станция МЦК в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Станция Площадь Гагарина пользовалась наибольшей популярностью на МЦК в 2017 году. Ее пассажирами стали свыше 10,5 миллиона человек. Станция востребована благодаря короткому переходу на станцию "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро.

На втором месте – Ботанический Сад, на третьем – Балтийская, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первой воспользовались 6,7 миллиона пассажиров, второй – пять миллионов, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Движение по МЦК запустили в сентябре 2016 года. За это время ежесуточный пассажиропоток вырос почти в два раза: в 2017-м им пользовались примерно 420 тысяч человек в сутки, тогда как в прошлом году – около 200 тысяч. Всего за время работы поезда МЦК перевезли более 136 миллионов пассажиров. С 2018 года станции продолжат интегрировать с радиальными дорожными направлениями Московского транспортного узла.

МЦК, как и метро и наиболее востребованные наземные маршруты, будет работать всю новогоднюю ночь. Работу всего городского транспорта в праздники обеспечат свыше 92 тысяч сотрудников Транспортного комплекса Москвы.