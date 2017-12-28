Каток открылся в переходе с МЦК на станцию метро "Ленинский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатный каток начал работать в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию метро "Ленинский проспект".
Он будет открыт до 10 января каждый день с 10:00 до 22:00, сообщает Агентство "Москва". 31 декабря каток закроется в 21:00, а 1 января откроется в 11:00.
Ледовая площадка в 200 квадратных метров рассчитана примерно на 30 человек. Покататься можно будет на своих или на прокатных коньках.
Если людей окажется слишком много, введут ограничения на сеанс. Следить за порядком будут администратор и дежурные сотрудники службы безопасности, за катком также наблюдают с видеокамер. Отмечается, что площадка не мешает проходящим мимо пассажирам.
Неподалеку от катка есть шкафчики для вещей и бесплатный пункт проката коньков, в котором доступны мужские и женские модели от 26 до 45 размера. Для оформления проката нужно показать паспорт. В программе работы катка ожидаются показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами, о которых объявят дополнительно.
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