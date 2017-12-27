Соцкарта москвича позволит пройти на каток в парке Горького по льготной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетить каток в парке Горького по льготной цене смогут владельцы социальной карты москвича.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, с 27 декабря по социальной карте москвича можно будет приобрести льготный билет на каток в парке Горького. При этом предъявлять какие-либо другие подтверждающие право на льготу документы не потребуется. Достаточно показать карту в кассе катка.

Также уточняется, что пройти на каток бесплатно имеют право дети-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети-инвалиды, инвалиды I-II и III групп и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, пенсионеры получили возможность бесплатно покататься в парке Горького каждый вторник с 10:00 до 15:00. В остальные будние дни, за исключением праздников, они могут приобрести билет на каток с 30-процентной скидкой, как и многодетные семьи, приемные родители и опекуны детей сирот и детей-инвалидов, ветераны боевых действий.

Как напомнили в ведомстве, ранее социальная карта москвича заменила документ, удостоверяющий право на льготу, при проходе на каток ВДНХ, в поездах "Аэроэкспресс", а также для посещения 90 городских музейных площадок в рамках проекта "Музеи – детям".

Ранее участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать один из трех вариантов нового дизайна социальной карты москвича. На выбор представлены три варианта оформления карты.