Движение трамваев по Шаболовке восстановится с 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев №14, 26, 38, 47 по улице Шаболовка восстановится с 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что с 30 октября трамваи №14, 26, 38, 47 будут ходить по своим обычным маршрутам. В свою очередь, временный маршрут автобуса №026 работать не будет.

В будущем планируются ограничения в выходные дни. Информация о них будет опубликована дополнительно.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с 28 октября в 9 районах и поселениях Москвы наземный транспорт станет работать еще эффективнее. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения коснутся общественного транспорта на юге, севере, северо-западе столицы и в ТиНАО. Теперь автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам, а также сократится время в пути и ожидания на остановках.