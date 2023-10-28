С 28 октября в Москве изменятся трассы и остановки 8 маршрутов транспорта – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 28 октября в 9 районах и поселениях Москвы наземный транспорт станет работать еще эффективнее. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения коснутся общественного транспорта на юге, севере, северо-западе столицы и в ТиНАО.

Теперь автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам, а также сократится время в пути и ожидания на остановках.

"С 28 октября частично изменятся трассы и остановки 8 маршрутов наземного городского транспорта, на юге столицы запустим временный маршрут 824п от жилого комплекса до метро "Нагатинский Затон", – сообщил Ликсутов.

Так, маршрут 565 поедет по Головинском шоссе вместо Нарвской улицы. Маршрут автобуса 570 будет продлен до метро "Войковская". Жителям ЖК "Маяковский" станет удобнее добираться до социальных объектов и станции метро. На юге столицы автобус с929 поедет по Криворожской улице до метро "Южная". Время в пути сократится и автобусы будут ходить чаще.

Ранее сообщалось, что в длинные ноябрьские выходные для удобства пассажиров Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой изменит расписание электричек. 3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Также будут ходить дополнительные поезда.