Водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно применять в РФ – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на территории страны действительны водительские удостоверения Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, передает ТАСС.

В ведомстве сослались на положения пункта 12 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения".

"...лица, постоянно или временно проживающие, либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений", – отметила Волк.

Также официальный представитель министерства внутренних дел добавила, что в Запорожской и Херсонской областях 8 августа начали работать регистрационно-экзаменационные подразделения ВУ МВД.

"По состоянию на 26 октября текущего года от граждан указанных областей принято свыше 4,8 тысячи заявлений на замену водительских удостоверений, из которых выдано гражданам более 3,8 тысячи российских национальных водительских удостоверений", – уточнила Ирина Волк.

В МВД также приняли более 3,1 тысячи заявлений на регистрацию транспортных средств.

Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило убрать штрих-код с водительских прав с 1 марта следующего года. Данная функция в настоящий момент больше не используется для считывания информации.

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