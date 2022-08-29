Питьевую воду начали раздавать в столичном метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную питьевую воду начали раздавать в метро и на вокзалах Москвы из-за жары, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Получить воду можно с 17:30 на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Беговая", "Пионерская", "Улица 1905 года", "Багратионовская", "Аэропорт", "Студенческая", "Кутузовская", "Комсомольская" Кольцевой линии, а также на станции "Кузнецкий Мост".

В свою очередь, ЦППК в вечерние часы пик раздает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах.

Воду начали раздавать на следующих станциях:



Мытищи;

Выхино;

Подольск;

Железнодорожная;

Лобня;

Одинцово;

Тушинская;

Пушкино;

Окружная;

Площадь трех вокзалов (Каланчевская);

Ольгино;

Расторгуево;

Раменское;

Славянский бульвар;

Нахабино;

Павшино;

Щербинка;

Нижегородская;

Домодедово;

Люберцы-1;

Солнечная;

Апрелевка.

Кроме того, на Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает воду при температуре выше 30 градусов.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве сообщило, что с 29 по 31 августа в столице ожидается высокий уровень пожароопасности. Москвичам порекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности, а также не прибегать к использованию открытого огня в указанный период.

