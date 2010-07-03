Доход владельцев частных камер "отвяжут" от размеров штрафов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минэкономразвития направило рекомендации главам субъектов страны, согласно которым взаимосвязь между количеством и размеров выписанных штрафов и доходом владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД будет исключена. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что документы подготовлены по итогам одного из последних заседаний проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Таким образом, с владельцами частных камер будут заключены новые концессионные соглашения, предполагающие иные принципы вознаграждения для инвесторов.
Представитель вице-премьера Максима Акимова отметил, что новую схему закрепят в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации. Над ними сейчас работает министерство транспорта. В пресс-службе ведомства обратили внимание на то, что методика акцентирована в первую очередь на обеспечение безопасности, а не сбор денег. Она была доработана с учетом предложений столичного правительства.
Ранее заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил о разработке нового интернет-сервиса, который позволит автомобилистам обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн без визита в Госавтоинспекцию и возвращать деньги за неправомерно назначенные наказания. В тестовом режиме сервис запустят в 2020 году на сайте gosuslugi.ru. Обратиться онлайн можно будет не только в ГИБДД, но и к операторам парковок.
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