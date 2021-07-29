Бочкарев: проходка второго тоннеля между депо "Замоскворецкое" и БКЛ метро завершена

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты завершили проходку левого перегонного тоннеля соединительной линии между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо "Замоскворецкое", сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Вице-мэр напомнил, что в конце прошлого года специалисты проложили соседний правый тоннель.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что строительство тоннеля соединительной линии велось в почвах, состоящих из суглинистых грунтов и обводненного песка.
"Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Марина" диаметром 6 метров завершил проходку левого перегонного тоннеля длиной 784,8 метра от площадки, расположенной вблизи электродепо "Замоскворецкое", до демонтажной щитовой камеры между станциями "Каховская" и "Варшавская" БКЛ метро", – сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.
Закончен еще один тоннель БКЛ
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