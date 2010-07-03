Около 50 рейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице продолжаются массовые отмены и переносы вылетов. Сообщается о 41 задержанном рейсе. Еще 6 самолетов не взлетят совсем. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково задержано 14 рейсов. В Шереметьево перенесли время вылетов 17 воздушных лайнеров.

В Домодедово 10 рейсов задержали и 6 отменили.

Ранее стало известно об отмене и переносе 47 вылетов воздушного сообщения из трех главных аэропортов Москвы. О причинах изменений не сообщалось.