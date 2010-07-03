В московских аэропортах массово задерживают и отменяют рейсы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 50 рейсов оказались задержаны и отменены в трех главных столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Так, аэропорт Внуково сообщил о задержке 5 рейсов. В Шереметьево перенесли время вылета у 20 авиалайнеров.

В свою очередь в воздушной гавани Домодедово 8 рейсов задержали и еще 14 отменили вовсе.

О причинах изменений не сообщается.

Ранее стало известно, что самолет "Анапа – Санкт-Петербург" экстренно приземлился в столичном аэропорту Внуково. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок.