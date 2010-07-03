Велоночь в Москве пройдет без перекрытий улиц

Фото: Агентство "Москва"

12-я Московская Международная Велоночь сегодня в столице пройдет без перекрытий улиц, сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

XII Московская Международная Велоночь, которая состоится сегодня в столице, пройдет без перекрытий улиц. Ранее размещенная информация о закрытии движения в центре более не актуальна", – говорится в сообщении.

Несмотря на холодную и дождливую погоду фестиваль не отменят. Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах.

Весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Поездка стартует из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательностям.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте. А для тех, кто устанет или замерзнет, с 22:00 во дворе Музея Москвы начнется большой вело-пикник.