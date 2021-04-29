В Дептрансе предупредили о предпраздничных заторах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в пятницу и целый день в субботу на выездах из Москвы и кольцевых магистралях ожидается пиковая загруженность. Об этом предупредили в столичном департаменте транспорта.

"Сложней всего выехать из города будет по этим магистралям: Щелковское, Ярославское, Каширское, Варшавское шоссе, Ленинградский, Волгоградский, Рязанский проспекты, Липецкая улица и шоссе Энтузиастов", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, по центру города, Садовому кольцу и ТТК также будет сложно проехать в пятницу с 15:00 до 20:00 и в субботу целый день.

"Если планируете уезжать за город в ближайшие дни, то рекомендуем выдвигаться в пятницу до 15:00 или уже после 21:00, в субботу лучше успеть проскочить до 09:00 или поздним вечером", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что дополнительные "Сапсаны" и "Ласточки" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом на майские праздники.