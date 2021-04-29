Дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом на праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные "Сапсаны" и "Ласточки" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом на майские праздники. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Спрос на скоростные поезда говорит нам, что многие из вас планируют путешествие между двумя столицами в начале мая", – отметили в пресс-службе компании.

В РЖД напомнили, что безопаснее всего покупать билеты на официальном сайте перевозчика или в приложениях для iOS и Android.

Ранее появилась информация, что перед майскими праздниками активизировались мошенники, создающие фальшивые онлайн-ресурсы по продаже билетов на "Сапсан".

Некоторые сайты уже заблокированы, однако опасность стать жертвой злоумышленников сохраняется.