РЖД восстановят бесплатный проезд в поездах дальнего следования для ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 апреля 2021 года РЖД восстановят бесплатный проезд в поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте компании.

"С 23 апреля холдинг "РЖД" на бессрочной основе восстанавливает бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим", – рассказали в холдинге.

В РЖД рассказали, что в 2020 году такая возможность была ограничена из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса и административных решений в ряде субъектов России.

Отмечается, что участники и инвалиды ВОВ вместе с одним сопровождающим смогут бесплатно совершать неограниченное число поездок в любое удобное время. Помимо этого, они смогут совершать поездки в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, которые курсируют во внутрироссийском сообщении (включая поезда "Сапсан").

Ранее сообщалось, что круизный поезд холдинга "РЖД" отправился с Казанского вокзала по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва.