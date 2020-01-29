Пассажиры МЦД записали на "Тройку" более 17 тыс абонементов зоны "Пригород"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для проезда в зоне "Пригород" Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры записали на карты "Тройка" более 17 тысяч абонементов в кассах метро. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За два месяца работы первых двух линий нового наземного метро пассажиры уже записали на карту "Тройка" более 17 тысяч абонементов МЦД зоны "Пригород" в кассах столичного метро. Самый популярный абонемент – на 30 суток, на него приходится 80 процентов всех купленных абонементов", – рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В пресс-службе добавили, что за первую неделю после запуска диаметров в метро приобрели более 1,2 тысячи абонементов на зону "Пригород", с 5 по 11 декабря – более 2,8 тысячи. При этом наиболее значительный спрос был зафиксирован в период с 9 по 15 января, тогда на карту записали свыше 3,9 тысячи абонементов.



Пассажиропоток на МЦД в отдельные дни превышает 500 тысяч человек

На МЦД-1 и МЦД-2 действует три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" действует за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК и метро при оплате "Тройкой".

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

