ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице местами идет снег, в связи с чем ЦОДД призвал автомобилистов использовать городской транспорт для поездок по городу, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве добавили, что движение на Кутузовском проспекте и на Варшавском шоссе рабочее. Локальные затруднения наблюдаются на Садовом кольце, на Ярославском шоссе и Ленинградском проспекте. Во второй половине дня могут быть затруднения в центре города, на Третьем транспортном кольце и на шоссе Энтузиастов.

Вечером рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время – после 20:00. На движение влияют увеличение числа автомобилей и поездок в преддверии праздников, низкие скорости, погода и строительные работы.

"В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле. Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Жителей столичного региона предупредили о гололеде, который ожидается в пятницу, 29 декабря. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре добавили, что до 11:00 30 декабря продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 29–30 декабря