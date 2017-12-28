Поезда МЦК вновь останавливаются на станции "Коптево"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Поезда Московского центрального кольца снова начали останавливаться на станции "Коптево", сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.

Как пояснил Агентству "Москва" сотрудник Управления на транспорте МВД России по ЦФО, ранее на платформе нашли бесхозный предмет, который проверили кинологи. Находка оказалась неопасной.

Ранее сообщалось, что составы проезжали "Коптево" без остановки. Отмечалось, что причиной ограничения стали найденные на станции бесхозные вещи.